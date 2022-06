So ein Zirkus, diese Schule

Vorhang auf und Manege frei hieß es am Wochenende im Turnsaal der Volksschule Pergkirchen. In monatelanger Probenarbeit hatten die Schülerinnen und Schüler unter der musikalischen Leitung von Isabella Berlesreiter und „Zirkusmanagerin“ Dri.in Georgine Wagner die Musikrevue „Zirkus Morio“ einstudiert - inklusive Sketches, Akrobatik, Schauspiel, allerhand Schabernack und natürlich vielen .Liedern. Alle 78 Schulkinder beteiligten sich mit viel Engagement und Talent an der Produktion, die in Summe vier Mal zum Besten gegeben wurde. Beeindruckt zeigten sich die Besucher nicht nur vom Können der jungen Zirkusartisten sondern auch von der aufwändigen Gestaltung der Pergkirchner Zirkusmanege.