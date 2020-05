"So dicht war die Grenze unter den Russen nicht"

Mühlviertler, die spätestens bis zum Anfang der 80er-Jahre geboren wurden, wissen, was es heißt, an einer Grenze zu leben, die dicht ist. Jene zu Tschechien galt lange als beinahe unüberwindbar, und auch zu Deutschland gab es Wege für Schmuggler oder Schwärzer. Dieser Tage schafft es ein kleines Virus, dass man im Oberen Mühlviertel wieder in einer Region der strengen Grenzen wohnt. Zwar ist der Übergang zu Deutschland in Hanging für Berufspendler offen, an den vielen kleinen Übergängen ist die Staatsgrenze aber von der Nahtstelle wieder zur echten Trennlinie geworden. Heinrich Pfoser aus Nebelberg erinnert sich an die Erzählungen seiner Mutter: "Sogar während der russischen Besatzung konnte man in der Region die kleinen Grenzübergänge passieren. Man brauchte zwar einen Grenzschein, aber immerhin", sagt er.

Warum ihn die Schließung derart schmerzt? "Wir haben in den vergangenen Jahren viel für die gute Nachbarschaft getan und sind wirklich zu einer Gemeinschaft gewachsen", sagt er. So wurde zum Beispiel der Schmugglerstein, der in der Reifmühle den Schwärzern den illegalen Grenzübertritt ermöglichte, 2004 durch eine Brücke ersetzt. Ein großes Nachbarschaftsfest der Nebelberger und der bayrischen Meßnerschläger war die Folge. Jetzt ist eine Sperre errichtet und in zweisprachiger Ausführung werden Geld- und sogar Freiheitsstrafen angedroht. Dabei vermissen die Nebelberger den Kontakt mit den Nachbarn.

Grenzüberschreitende Treffen

"Man trifft sich gerne im Grenzlandstüberl beim Jogl oder macht hüben und drüben Besorgungen", sagt Pfoser, der selbst gerne im bayrischen Wegscheid beim kleinen Friseur zum Haareschneiden geht. Bei allem Verständnis für die Beschränkungen wird jedoch eines sichtbar: "Die Grenzregion ist in den vergangenen Jahren wirklich schon zusammengewachsen", sagt Pfoser. Die Trennungen von früher sind vergessen und schmerzen bei einem Wiederaufleben, wie es momentan erlebt wird, umso mehr.

Beispiele, wie kompliziert das Leben an einer undurchlässigen Grenze ist, gibt es im Oberen Mühlviertel viele. Wie jenes zum Beispiel von einem Neustifter Pendler, der normalerweise zur Arbeit ins bayrische Gottsdorf mit dem Rad fährt. Er muss täglich fast 60 Kilometer Umweg auf sich nehmen, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Oder von der Oberkappler Unternehmerin, durch deren Betrieb die Staatsgrenze führt - zum Artikel.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at