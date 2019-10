SMW-Desk: Bank finanziert einen Platz im neuen "Granitlab"

Arbeiten vom Küchentisch aus war gestern: modern ausgerüstete Räumlichkeiten zur gemeinsamen Nutzung machen das Granitlab für junge oder Einzelunternehmer attraktiv. Gemeinsam mit dem Granitlab schnürte nun die Sparkasse Mühlviertel West ein Sponsorpaket: Die Bank finanziert einen Arbeitsplatz im Granitlab. Ein repräsentativer Arbeitsplatz mit zahlreichen Annehmlichkeiten in modernen, neuen Räumlichkeiten: Was für etablierte Unternehmen in der Arbeitswelt eine Selbstverständlichkeit ist, ist für viele junge Unternehmer oder Start-ups ein noch weit entferntes Ziel, das besonders in der Anfangsphase aus Kostengründen oft hintangestellt werden muss. Abhilfe schaffen Coworking Spaces, also gemeinsam genutzte Räumlichkeiten mit individuellen Arbeitsplätzen. Die ersten ihrer Art im Bezirk Rohrbach entstehen derzeit direkt am Marktplatz in Sankt Martin unter dem Namen "Granitlab" (www.granitlab.at). Das Vertrauen in das Potenzial junger Unternehmerinnen und Unternehmer ist die Essenz dieser Idee. Deshalb fördert die Sparkasse Mühlviertel-West einen "Fix+"-Arbeitsplatz für ein aufstrebendes Jungunternehmen für sechs Monate.

Die Bewerbung um den "SMW-Desk" im Granitlab ist denkbar einfach. Start-ups oder aufstrebende Einzelunternehmen sind eingeladen, bis 15. November per E-Mail an hello@granitlab.at zu verraten, was ihr Unternehmen oder ihre Gründungsidee so besonders macht, dass sie einen gesponserten Platz im Granitlab verdient. Eine Jury wird bis 21. November den Gewinner küren, der schließlich im Dezember im Granitlab losstarten kann.