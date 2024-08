Skulpturenpark: Künstlerisches Erbe aus Wolfgang Zöhrers skurriler Welt

AIGEN-SCHLÄGL. 80 Jahre wäre der Maler, Zeichner und Bildhauer Wolfgang Zöhrer heuer geworden. Zum Jubiläum tummeln sich Skulpturen des 2013 verstorbenen Künstlers wieder um sein Haus in Aigen-Schlägl, das zum Museum umgewandelt wurde. Die skurrilen Figuren von Wolfgang Zöhrer laden ein, sich in dessen Fantasiewelt zu begeben. Im heurigen Gedenkjahr an den regionalen Künstler gibt es auch in der Kunsthalle Mühlviertel eine umfangreiche Werkschau. Es werden Druckgrafiken, Zeichnungen und Gemälde gezeigt. Besuchende können neben der altbewährten Druckgrafik auch zukunftsweisende 3D-Drucke entdecken, die aus zweidimensionalen Bildern entstanden sind: Zeichnungen von Wolfgang Zöhrer und Angela Berger lagen den im 3D-Druckverfahren hergestellten Werken des Drucktechnikers und Künstlers Simon Hartl zugrunde. Von der Kunsthalle in Aigen-Schlägl aus führt ein Wanderweg am Stift vorbei und die Teiche entlang nach Unterneudorf zum Zöhrerhaus. Dort werden die Gäste von den Skulpturen rund um das frühere Atelier und Wohnhaus erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper