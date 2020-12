Skifahrer fuhr nach Zusammenstoß weiter - Zeugenaufruf

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war am Dienstagvormittag auf der Standardabfahrt am Hochficht unterwegs. Im unteren Bereich des Mittelabschnittes kam es ungefähr in der Pistenmitte zu einer Kollision mit einem anderen Skifahrer, wobei sich der 18-Jährige Verletzungen zuzog. Der bislang unbekannte Skifahrer, der eine blaue Jacke trug, fuhr einfach weiter.

Die Polizeiinspektion Ulrichsberg ersucht daher den Zweitbeteiligten und Unfallzeugen, sich unter der Nummer 059133/4261 zu melden.

