Singen gegen den Lagerkoller

Das selbst komponierte Lied über "Papas Homeoffice" ist dafür verantwortlich, dass der Verwaltungsdirektor des Gesundheits- und Reha-Hotels Vortuna und Aufsichtsratsvorsitzende der Tourismus-Region Mühlviertler Hochland inzwischen zahlreiche Fans im Internet hat.

"Ich bin selber überrascht. Ich hab das Lied mit der Bitte um Feedback anfangs an ein paar Freunde geschickt. Von dort hat es sich über die diversen Kanäle extrem schnell verbreitet." Das Lied ist auf YouTube zu finden – und wurde auch dort bereits hundertfach angeklickt.

Entstanden ist der Song in der durch die Ausgangsbeschränkungen neu gewonnenen freien Zeit: "Ich hab nach vielen Jahren wieder einmal zur Gitarre gegriffen und meinen Zugang zu den aktuellen Geschehnissen in das Lied gegossen", sagt der Bad Leonfeldner, der in jungen Jahren als Tanzmusiker aktiv war: in einer Boyband mit Wolfgang Pammer, in Wintersportgebieten in Salzburg und Tirol – und in den 1980er- und 1990er-Jahren in der Vorderweißenbacher Band "Top-Marley", die damals bei Festen und Tanzveranstaltungen aufspielte.