Sinfonische Musik zu Fronleichnam

Einen musikalischen Höhepunkt setzt das Kammerorchester Münzbach unter der künstlerischen Leitung von Georg Prinz beim diesjährigen Klassikkonzert am Fronleichnamswochenende in Münzbach, Waldhausen und Perg.

Mit Beethovens 3. Sinfonie mit dem klingenden Beinamen "Eroica" steht eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte auf dem Programm. Als weiteres Programmhighlight des Abends gelangt das bekannte Konzert für Violine und Orchester von Felix Mendelssohn Bartholdy mit der jungen Amstettner Solistin Katharina Zepic zur Aufführung.

Gespielt wird am 16. Juni in der Pfarrkirche Münzbach, am 17. Juni in der Stiftskirche Waldhausen (jeweils 20 Uhr) sowie am 19. Juni (17 Uhr) in der Stadtpfarrkirche Perg. Karten gibt es bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken und bei den Orchestermitgliedern.