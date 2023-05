Sinfonische Klänge zum Pfingstfest

Zum Konzert-Trio tritt am Pfingstwochenende das Kammerorchester Münzbach unter der Leitung von Georg Prinz an. Bei drei Klassikkonzerten in Münzbach, Perg und Waldhausen verbreiten die Musikerinnen und Musiker festliche Stimmung. Neben dem Konzert für Klarinette und Orchester von Carl Maria von Weber mit der jungen Bad Kreuzner Solistin Katrin Käferböck setzt das Orchester seinen Beethoven-Schwerpunkt mit dessen Ouvertüre zu Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel "Egmont" und der Sinfonie Nr. 8 in F-Dur fort. Beethovens achte Sinfonie ist durch besondere Heiterkeit und Lebensfreude gekennzeichnet.

Als Solistin auf der Klarinette tritt die aus Bad Kreuzen stammende Musikerin Katrin Käferböck in Erscheinung. Sie hat schon zahlreiche Konzertprojekte mit dem Kammerorchester Münzbach zur Aufführung gebracht. Derzeit studiert sie im Hauptfach Klarinette Instrumentalpädagogik an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz bei Manfred Unterhuber. Mit dem Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber ist sie erstmals als Solistin mit dem Kammerorchester Münzbach zu erleben.

Gespielt wird dieses hörenswerte Klassik-Programm morgen, Samstag, in der Pfarrkirche Münzbach (19 Uhr), am Pfingstsonntag um 17 Uhr in der, Stadtpfarrkirche Perg sowie am Montag um 17 Uhr in der Stiftskirche Waldhausen.

Vorverkaufskarten sind bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken und bei den Mitgliedern des Orchesters erhältlich.

