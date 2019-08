Simon Wagner holt Spitzenplatz bei Rallye-EM

Mit einem sechsten Platz in der Gesamtwertung sowie Platz drei im Junioren-Klassement beendete Rallye-Pilot Simon Wagner seinen ersten EM-Einsatz in einem R5-Auto. Bei der legendären Barum Rallye fuhren der 25-jährige Mauthausener und sein Kärntner Beifahrer Gerald Winter in einem Elite-Feld von 35 R5-Boliden nach verpatztem Qualifying und der damit verbundenen 23. Startposition von Beginn an Spitzenzeiten: Viertschnellste Zeit auf der ersten Sonderprüfung und Platz sechs auf der SP4 ließen viele der insgesamt 250.000 Fans entlang der Strecke auf den jungen Mühlviertler in seinem Eurosol-Skoda aufmerksam werden. Die erste Etappe beendete Wagner auf dem neunten Platz. Und das, obwohl er gesundheitlich angeschlagen war: Bauchkrämpfe und Übelkeit machten dem jungen Piloten zu schaffen.

Am zweiten Rallye-Tag nutzte Wagner die verbesserte Startposition und arbeitete sich mit konstanten Top-Sieben-Zeiten auf den sechsten Gesamtplatz vor. „Schon der Start hier mit einem R5-Skoda war ein großer Traum von mir. Mit diesem Ergebnis abzuschließen, ist einfach super“, freute sich Wagner im Ziel.