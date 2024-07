Simon Seiberl ist österreichischer 2WD-Rallyemeister

Ihren großen Traum vom Staatsmeistertitel konnten sich Simon Seiberl und Florian Haderer (Peugeot 208 Rally4) am Wochenende bei der Rallye Weiz erfüllen. Der Windhaager im Team von E&S Motorsport beendete die Rallye ursprünglich auf dem zweiten Platz. Bei der technischen Nachkontrolle wurde Konkurrent Martin Kysucky am späteren Abend jedoch disqualifiziert. So erbte Seiberl nicht nur den Rallyesieg, sondern ist auch in der Gesamtwertung der zweiradgeriebenen Fahrzeuge bereits vor dem Saisonfinale bei der OBM-Rallye Bucklige Welt (4./5. Oktober) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

"Unser Peugeot 208 von E&S ist von der ersten Sonderprüfung an perfekt gelegen," sagte Seiberl nach der Rallye. Mit zweit- und drittbesten Sonderprüfungszeiten konnten sich die beiden auf den bekanntermaßen rutschigen Prüfungen schnell auf dem zweiten Gesamtrang festsetzen. Konkurrent Raphael Dirnberger war wegen eines technischen Problems schon früh aus dem Rennen, weshalb die schärfsten Gegner von Seiberl nun aus der Slowakei und aus Spanien kamen. Auch mit dem zweiten Platz wäre das Team rundum zufrieden gewesen. Die verspätete Siegermeldung schildert Seiberl so: "Wir standen am Parkplatz und ich wollte gerade heimfahren, als Florian gesagt hat, dass wir gewonnen haben."

Die Freude über den errungenen Titel ist bei dem 21-Jährigen enorm: "Vor drei, vier Jahren habe ich noch nie ein Rallyeauto von innen gesehen und bin nur im Rallye-Simulator virtuell gefahren – jetzt bin Rallye-Staatsmeister, das ist komplett surreal." Genauso darf sich auch Copilot Florian Haderer (27 Jahre, aus Schwertberg) über den Staatsmeistertitel bei den Beifahrern freuen. "Wir sind beide keine Profis, dafür haben wir es glaube ich ganz gut hinbekommen. Ich bin sicher nicht immer einfach – aber er hält das aus. Es matcht sozusagen gut zwischen uns."

Den großen Erfolg konnte auch ein heftiges Unwetter Freitagabend in Weiz nicht verhindern. Wie viele andere Teams im Service Park wurden auch bei E&S Motorsport einige Sachschäden vermeldet. "Es gab auch einige Personen von anderen Teams, die sich verletzt haben. Denen wünsche ich gute Genesung", sagt Seiberl.

Der Gewinn der Meisterschaft ist auch für E&S Motorsport eine Sensation. Seit der Jännerrallye 2024 tritt der Freistädter Mobilitätsdienstleister E&S Motors mit einem eigenen Motorsportteam im Rallye- und Rallycross-Sport an. Zum Einsatz kommen vorrangig Autos aus der Stellantis-Flotte wie der Citroën C3 Rally2, der Opel Corsa Rally4 oder der Peugeot 208 Rally4. Der nächste Einsatz in Österreich steht schon in wenigen Wochen bevor. Am 10. August greift unter anderem Manuel Wurm in einem Opel Corsa Rally4 bei der Perger Mühlstein-Rallye ins Lenkrad.

