Simon Leimhofer neuer Obmann im Forum Münzbach

Nach zehn Jahren an der Forum-Spitze zog sich Stefan Stockinger kürzlich von seinem Amt als Obmann zurück. Da er seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile im Bezirk Rohrbach hat, gestaltete sich die Vereinsleitung in seinem Geburtsort mitunter etwas aufwendig. Stockingers Nachfolge in einem verjüngten Team tritt Simon Leimhofer an, der als Leiter des Bürgerservice und des Meldeamts am Gemeindeamt Münzbach über ein starkes Netzwerk im Ort verfügt.

