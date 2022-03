Silofolien gratis abgeben

Der Bezirksabfallverband (BAV) Rohrbach führt wieder eine kostenlose Sammlung von Fahrsilofolien und Wickelfolien von Rundballen durch.

Die sauberen, trockenen, besenreinen Folien können kostenlos in den Altstoffsammelzentren abgegeben werden, daraus entstehen neue Silofolien, Müllsäcke oder Einkaufstaschen. Netze und Schnüre werden ebenfalls kostenlos übernommen. Dieses Material darf nicht in der Mülltonne entsorgt werden, da es damit in der Müllverbrennungsanlage große Probleme gibt: Termine: umweltprofis.at/rohrbach