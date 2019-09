Silofolien fachgerecht im Sammelzentrum abgeben

Die Folien müssen besenrein und trocken sein, damit aus ihnen wieder neue Säcke und Folien produziert werden können. Netze und Schnüre werden bei der Foliensammlung in jedem durchsichtigen, zugebundenen Sack bis maximal 240 Liter kostenlos übernommen. Dieses Material darf nicht mehr in der Abfalltonne entsorgt oder der Müllabfuhr mitgegeben werden, da es damit in der Müllverbrennungsanlage große Probleme gibt.

Die Kosten der Sammlung und Entsorgung übernimmt der Bezirksabfallverband Rohrbach. Die Termine sind nachzulesen auf: www.umweltprofis.at