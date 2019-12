Silberne und goldene Stimmen beim Rohrbacher Neujahrskonzert

Unter das Motto "Gold und Silber" hat die Sportunion Rohrbach-Berg das Neujahrskonzert am 4. Jänner (20 Uhr) im Centro gestellt. Mit dabei sind drei aufgehende Sterne der internationalen Klassik-Szene.

Das Johann Strauß Ensemble steht beim diesjährigen Neujahrskonzert unter der Leitung von Katharina Müllner. Sie ist mit 27 Jahren der "Rising Star" unter den jungen Dirigenten. Noch vor dem Abschluss ihres Bachelorstudiums bei Andreas Stoehr überzeugte Müllner beim Vorspiel am Landestheater Linz und ist dort seit der Spielzeit 2017/18 engagiert.

Als Sopranistin wird die junge Paula Sophie Bohnet im Centro Rohrbach zu hören sein. Sie hatte mit vier Jahren mit Ballettunterricht angefangen, mit sieben begann sie Geige zu spielen und mit zwölf Gesangsunterricht zu nehmen. Nach dem Abitur und einem Au-pair-Aufenthalt in Australien studierte sie an der Musikhochschule Frankfurt. Die Sängerin beschreibt ihre Stimme als lyrischen Sopran, sie tendiere aber eher ins dramatische Fach.

Ergänzt wird das Trio der jungen Talente durch den österreichisch-slowenischen Bass Philipp Kranjc. Er begann mit 19 Jahren sein Gesangsstudium am Salzburger Mozarteum. Während seines Studiums in Frankfurt debütierte er 2012 auf der Opernbühne und war seitdem in zahlreichen Rollen zu erleben. Seit der Spielzeit 2018/2019 ist er Mitglied des Oberösterreichischen Opernstudios am Landestheater Linz.Vorverkauf: 33 beziehungsweise 28 Euro, bei allen Sparkassen; Abendkasse: 35 bzw. 30 Euro.