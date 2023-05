Silbermedaille für Perg nach dramatischem Finale

Das Team der Mühlviertel Volleys durfte am Wochenende die Volleyball-Bundesmeisterschaft der U16-Altersklasse ausrichten. Die zwölf stärksten Teams aller Bundesländer waren am Samstag und Sonntag in Perg zu Gast und die Gastgeberinnen zählten dabei zum engsten Favoritenkreis, hatte man doch im vergangenen Jahr den U15-Staatsmeistertitel errungen.

Beinahe hätte es tatsächlich mit der Titelverteidigung geklappt. Bereits am Samstag gewannen die Mühlviertlerinnen alle drei Gruppenspiele mit 2:0 und zogen in das Halbfinale ein. Dort wurde schließlich St. Pölten ebenfalls mit 2:0 in die Schranken gewiesen.

Das Finale gegen die UVC Holding Graz ging am Sonntag vor einer großartigen Kulisse mit mehr als 300 Zuschauern über die Bühne. Graz startete mit großem Elan, zog mit bis zu sechs Punkten Vorsprung davon. Diesen Rückstand konnten die Mühlviertlerinnen im ersten Satz nicht mehr aufholen. Ganz anders verlief dann jedoch der zweite Satz: Hier gelang es gleich zu Beginn, mit einer Service-Serie einen komfortablen Vorsprung herauszuholen und den Satzausgleich einzufahren.

Im entscheidenden dritten Satz lieferten sich beide Teams einen enorm spannenden, offenen Schlagabtausch. Bei einem Spielstand von 8:4 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Gegen Ende des Satzes gelang den Steirerinnen eine Aufholjagt und beim Stand von 13:13 herrschte erstmals Punktegleichstand. Mit einem wuchtigen Angriff und einem raffinierten Service holten sich die Grazerinnen dann die noch ausständigen Punkte zum 15:13 und somit zum Titelgewinn.

„Wir wussten, dass unser Team es unter die ersten vier schaffen kann. Trotzdem waren wir überrascht, dass unsere Mädels ohne Satzverlust bis in das Finale marschierten. Wir haben heute nicht Gold verloren, sondern Silber geholt. Auf die gezeigte Leistung und die Moral im Finale kann das Team echt stolz sein", sagte Co-Trainerin Lydia Trauner bei der Siegerehrung.

