Silber und Bronze für Perger Ersthelfer beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb

Zwei Tage lang bewiesen Schulteams aus ganz Österreich am Maltschacher See in Kärnten ihr Können in Erster Hilfe. statt. Besonders gut geschlagen haben sich dabei die Gruppen aus dem Bezirk Perg in der Kategorie „Gold“ (16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs, 5. bis 13. Schulstufe). Das Ersthelfer-Team der MS Pabneukirchen mit Betreuerin Katharina Lacko erreichte den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte das Team „Splashy“ der MS Naarn.