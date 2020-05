Siegerprojekt für Kindergarten

In den nächsten Jahren wird ein dreigruppiger Kindergarten mit angeschlossener Krabbelstubengruppe errichtet. Das neue Gebäude wird an der Zufahrt zum größten Siedlungsgebiet Grünbichl situiert. Der Gemeinderat hat einstimmig ein Siegerprojekt gekürt, nachdem sechs Architekten zum Architekturwettbewerb eingeladen waren. Nach kritischer Prüfung ging der Entwurf der Bietergemeinschaft O+Z Architektur und MOD-Architektur (beide aus Linz) als Sieger hervor. Das Siegerprojekt überzeugte vor allem durch die bestmögliche Ausnutzung der Grundstücksfläche. Zudem ist durch die Gebäudeform die Verkehrszone abgeschottet und alle Gruppenräume sind in Richtung der großzügigen Freiflächen im Süden ausgerichtet. Im September 2022 soll die neue Einrichtung bezugsfertig sein.

