Siege für beide Perger Bundesliga-Teams

Zum Triumph für die Mühlviertel Volleys wurde die Doppel-Heimrunde vom vergangenen Samstag. Zunächst ließen die Herren der 2. Bundesliga den VBK Wörthersee Lösen Klagenfurt/2 keine Chance und gewannen 3:0 (25:20, 25:17 und 25:19). Alle Kaderspieler konnten eingesetzt werden und trugen zum Erfolg des Teams bei. Danach wurde die Spannung in der Relegation für die 1. Bundesliga mit dem Duell zwischen den Mühlviertel Volleys Perg und dem VC Hausmannstätten noch einmal gesteigert. Das Match wogte anfangs hin und her. Kein Team bekam das Spiel in seinen Griff. Am Ende feierten die Mühlviertlerinnen einen knappen 3:2-Arbeitssieg.

Am Sonntag reisten zwei Damenteams zum Finalturnier des Harald Rößler Cups nach Grieskirchen. Das Team "Mühlviertel Volleys 1" besiegte im 1. Halbfinale ASKÖ Pregarten mit 3:1, Das Team "Mühlviertel Volleys 2" konnte sich im 2. Halbfinale mit 3:2 gegen die Gastgeber UVB Grieskirchen durchsetzen. Im anschließenden Finale setzte sich schlussendlich der Titelverteidiger Mühlviertel Volleys 1 gegen Mühlviertel Volleys 2 mit 3:1 durch.

Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Doppelheimspielrunde. Am 23. März erwarten die BL-Damen um 16:30 Uhr das Team der UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn in der Donauwell Arena, danach spielen die Herren um 19:00 Uhr gegen UVC Holding Graz/2.

