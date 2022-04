Siedlerverein lädt zum Gartlerkirtag

In diesem stimmungsvollen Park können die Besucher bei mehr als 120 Ausstellern seltene Blumenarten, Gartendekoration und eine Vielzahl von Neuheiten entdecken. Zu bewundern ist eine große Auswahl von Rosen, Orchideen, Clematis, Sträuchern, Obstbäumen und vor allem Jungpflanzen. Wie gewohnt kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz, denn herzhafte Kräuter, feine Öle, Liköre, Schnäpse, exklusive Käsespezialitäten und natürlich auch ein reichhaltiges Speiseangebot laden zum Genießen ein. "Wir freuen uns, dass wir nach der langen Covid-Pause wieder unseren beliebten Kirtag veranstalten dürfen, an dem in den vergangenen Jahren oft mehrere tausend Besucher gekommen sind", sagt Leopold Prammer, Obmann des Siedlervereins Pregarten. Der Eintritt ist frei.