Siebenjähriges Mädchen von Auto erfasst

Gegen 15 Uhr stieg die Siebenjährige bei einer Haltestelle in Bad Leonfelden aus dem Bus aus und überquerte die Straße. Dabei dürfte sie nur nach links gesehen haben und das Auto einer 36-jährigen Mühlviertlerin, die in Richtung Zwettl an der Rodl unterwegs war, übersehen haben.

Es kam zu einem seitlichen Zusammenprall, bei dem das Mädchen verletzt wurde. Die Rettung Bad Leonfelden brachte das Kind anschließend ins Kinderklinikum nach Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper