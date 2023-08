Siebenjähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Für einen Siebenjährigen hat eine Ausfahrt mit dem Fahrrad am Mittwoch im Spital geendet: Der Bub war ohne Helm im Ortsgebiet auf einer abschüssigen Verbindungsstraße im Bezirk Rohrbach unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Er kollidierte mit einem von rechts kommenden, geradeausfahrenden Pkw, gelenkt von einer 63-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.

Das Kind war nach dem Unfall zwar ansprechbar, erlitt aber so schwere Verletzungen, dass es vom Notarzt versorgt und dann per Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in ein Krankenhaus nach Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

