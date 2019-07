Sieben Faustballer holten EM-Silber nach Freistadt

Mit jeweils einer Silbermedaille kehrten Österreichs U18-Nationalteams der Frauen und Männer von der am Wochenende ausgetragenen Faustball-Europameisterschaft in Hohenlockstedt (D) zurück. Den Europameistertitel sicherten sich in beiden Bewerben die Gastgeber aus Deutschland.

Speziell im Herren-Finale lieferten die jungen Österreicher ein mitreißendes Duell auf Augenhöhe. Zwei Mal hatte das Team Rot-Weiß-Rot im fünften und entscheidenden Satz Matchball, ehe sich Deutschland hauchdünn mit 14:12 durchsetzen konnte. Wesentlichen Anteil am starken Auftritt der Österreicher hatten auch vier Faustballer der Union Compact Freistadt: Wolfgang Freudenthaler, Gernot Teufer, Bernd Withalm und Benjamin Voit. Als Co-Trainer auf dem Spielfeldrand dabei war Andreas Woitsch.

Auch im versilberten Frauenteam, das nach einem 3:1-Halbfinalerfolg gegen die Schweiz im Finale gegen überlegen aufspielende Deutsche mit 0:3 das Nachsehen hatte, war Freistadt mit Angreiferin Helena Schuh sowie Co-Trainerin Laura Priemetzhofer prominent vertreten.

Ebenfalls im österreichischen U18-Kader standen Fabian Hof-stadler (Union Waldburg) bei den Herren sowie Anika Hartl (Union Arnreit) und Sandra Wöss (Union Ulrichsberg) bei den Frauen.

