Die herrliche Aussicht vom Oberen Burgstall auf das Donautal und Voralpenland, die "Bucklwehluckn" oder die gute Küche im Gasthaus Ahorner ziehen Besucher in die Gemeinde St. Thomas am Blasenstein. Und natürlich die als "luftg’selchter Pfarrer" bekannte Mumie in der Pfarrkirche. 250 Jahre alt sind die sterblichen Überreste eines ehemaligen Geistlichen, deren guter Zustand der Wissenschaft immer noch Rätsel aufgibt.

Damit es dem "ledernen Franzl" in seiner Kammer weiterhin gut geht, schaut Gerlinde Schachinger regelmäßig nach ihm. Sie putzt, kehrt, kontrolliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Kurzum: Sie schaut, dass es der Mumie gut geht. "Bei der Arbeit mit der Mumie helfen wir in der Familie alle zusammen", sagt Schachinger über ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Ihr Mann leert regelmäßig die Geldkasse bei der Beleuchtung der Grabkammer aus und gemeinsam schaut man auch, dass immer genügend Tourismus-Prospekte über St. Thomas beim Zugang zur Mumie aufliegen.

Respekt vor Tod, keine Angst

Die Arbeit mit der Mumie hat Gerlinde Schachinger gelehrt, nicht nur mit der Mumie respektvoll umzugehen, sondern auch mit Gedanken über Tod und Vergänglichkeit: "Bereits als Orts- und Kirchenführerin habe ich mich oft mit dem Tod und Sterben beschäftigt. Bis 1993 gab es ja auf unserem Friedhof ein Totenkammerl, in dem die Toten mit offenem Sarg aufgebahrt waren. Als Kind habe ich an der Hand meiner Oma die Verstorbenen besucht, und ich erinnere mich noch gut, wie ich die Toten dort angeschaut habe." Das sei wohl ein Grund dafür, dass sie keine Angst vor den Toten habe, sagt Schachinger: "Ich fürchte mich auch nicht vor der Mumie, sondern habe einen recht menschlichen Bezug zu ihr. Auch meine Kinder haben keine Berührungsängste."

Respekt vor dem Tod im Allgemeinen und der Mumie von Sankt Thomas im Speziellen versucht Schachinger auch den Besuchern zu vermitteln. "Bevor wir zur Mumie gehen, weise ich darauf hin, das mit Respekt und Würde zu tun. Denn die Mumie war schließlich ja einmal ein Mensch. Uns würde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt gefallen, wenn unser Leichnam einmal von so vielen Menschen besichtigt wird."

Pietät von Besuchern erbeten

Diese Pietät wird von den meisten Besuchern auch gewahrt. "Man merkt schon, dass einige verleitet sind, Witze darüber zu machen. Das ist in einem gewissen Maß auch in Ordnung. Die Namen lederner Franzl und luftg’selchter Pfarrer verleiten schließlich auch dazu." Doch im Großen und Ganzen würden sich die Besucher gegenüber der Mumie respektvoll verhalten – und damit auch gegenüber der Arbeit von Gerlinde Schachinger und ihrer Familie.

Heimatleuchten im Mühlviertel

Servus TV widmet am Freitag, 8. November (20.15 Uhr), seine Reihe "Heimatleuchten" dem Mühlviertel und ist dabei sowohl bei der Mumie von St. Thomas, sondern auch bei Carl-Philipp Clam, Mostbauer Josef Deisinger in Katsdorf sowie den Wirtshaussängerinnen Berta Reindl und Hedwig Huber in Selker zu Gast.

Am Sonntag (14 Uhr) wird im Pfarrsaal St. Thomas das Buch "Berührt von der Majestät des Todes" über den Forschungsstand zur Mumie präsentiert. (lebe)