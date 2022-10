Sie brachten Kicker in die Erfolgsspur

Stefan Schützenhofer, Kurt Kerschbaummair und Franz Waldhör haben das geschafft, was in Katsdorf über Jahrzehnte als unmöglich galt: Sie riefen mit den "Katsdorf Juniors" einen gemeinsamen Fußballverein ins Leben, bei dem alle Kinder und Jugendlichen in einem gemeinsamen Verein trainieren können. Unabhängig davon, ob ihre Familien eher mit der Union oder mit der ASKÖ sympathisieren. Denn Katsdorf ist eine der wenigen Gemeinden im Mühlviertel, in denen beide Dachverbände im Fußball aktiv sind.

"Wir haben die Katsdorf Juniors als eigenständigen Verein etabliert. Mit eigenem Logo, eigenem Budget, eigener Homepage, aber der vollen Unterstützung beider Vereine", sagt Stefan Schützenhofer, der heuer stellvertretend für sein Team zum Bezirkssieger in der Ehrenamtswahl des Sportlandes Oberösterreich gekürt wurde.

"Die Juniors sind das Beste, das dem Katsdorfer Sport passieren konnte", sagt Kurt Kerschbaummair. Natürlich müsse man stets die Balance halten zwischen der Union und der ASKÖ Katsdorf. "Das braucht viel Kommunikation." Doch mittlerweile gibt der Erfolg dem Projekt "Katsdorf Juniors" recht: So viele Mannschaften wie noch nie sind in den verschiedensten Nachwuchsklassen für Katsdorf aktiv. "Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in der Gemeinde viel Zuzug haben und auch vermehrt Mädchen Fußball spielen", sagt Stefan Schützenhofer. Aber einen wesentlichen Anteil daran habe auch das Juniors-Projekt, ist man in Katsdorf überzeugt.

Dank der guten Verbindungen zur Fußball-Szene waren den Kindern außerdem Teilnahmen an der international besetzten "Champions Trophy" ebenso möglich wie Treffen mit Fußballprofis und Star-Trainern wie Marcel Koller. Mittlerweile kommen die ersten Talente auch schon in der 1b-Elf der Katsdorfer Erwachsenen-Teams zum Einsatz. Franz Waldhör: "Am wichtigsten ist aber, dass wir die Begeisterung für den Fußballsport bei den Kindern entfachen können."