Sichtbares Zeichen in Orange gegen Gewalt an Frauen

Die Kampagne der Soroptimistinnen "Orange the world" stemmt sich gegen Gewalt an Frauen. Auch die Rohrbacher Sorores unterstützen die Aktion tatkräftig. "Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, dass sie in ihrem Umfeld Gewalt gegen Frauen erkennt, hinsieht und handelt", sagt Gundi Nöbauer, Ärztin und Präsidentin der Rohrbacher Soroptimistinnen. Dazu informierten die Sorores zwei Tage im Foyer des Klinikums Rohrbach bei Punsch, Früchtebrot und Verkauf von orangefarbenem Glasschmuck. Als sichtbares äußeres Zeichen erstrahlt der Eingangsbereich des Klinikums 16 Tage in Orange. Es wurde aufgezeigt, wo Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Dabei geht es nicht nur um die Behandlung von äußerlich sichtbaren Verletzungen, sondern um die psychologische Beratung und Betreuung.

Gewalt erkennen

Wenn Kinder Gewalt an der Mutter erleben, wird dies oftmals auch an die nächste Generation weitergegeben. Dem gilt es vorzubeugen, indem häusliche Gewalt von den Frauen und Mädchen frühzeitig angezeigt wird. Dazu der ärztliche Leiter des Klinikums Peter Stumpner, der die Aktion der Sorores von Anfang an unterstützte: "Die meisten Übergriffe werden verschwiegen, sodass eine hohe Dunkelziffer besteht. Durch richtiges Einschätzen des Verletzungsmusters oder Verletzungsherganges sowie aus dem Verhalten der Patientin kann der Verdacht erhoben und die Patientin zur Anzeige ermutigt werden. Bei schweren Körperverletzungen oder im Falle von Unmündigen sind wir zur Anzeige verpflichtet."

Im Klinikum Rohrbach sind eine Kinderschutzgruppe und eine Opferschutzgruppe etabliert. Zusätzlich gibt es an allen Abteilungen sowohl ärztliche als auch pflegerische Gewaltschutzbeauftragte. Ziel ist es, Gewalt zu erkennen, den Verdacht behutsam anzusprechen und auf externe Kinderschutz- und Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. Im Fall eines bestätigten Verdachtes werden die Spuren gesichert, dokumentiert und die Betroffenen erhalten weitere Hilfe.