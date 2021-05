Sicherheit durch Haifischzähne und bunte Streifen

Aus diesem Grunde wurden in der Marktgemeinde Feldkirchen a.d.D. in den vergangenen Wochen und Monaten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zahlreiche Straßenmarkierungen, wie etwa ein "Regenbogen"-Schutzweg vor dem Feldkirchner Schul- und Kulturzentrum, elf "Haifischzähne" in der 30-km/h-Zone in Unterhart, die deutliche Kennzeichnung von Radwegen in den Ortsteilen Oberlandshaag und Feldkirchen, eine Anbringung von drei Ordnungslinien am Feldkirchner Badesee und eine Gehsteigkennzeichnung samt Poller in Unterlandshaag vorgenommen.