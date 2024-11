Sensationsfund auf dem Dach einer Mühlviertler Schlosskapelle

Als Sensationsfund bewerten Glockenkundler jene Entdeckung, die in luftiger Höhe auf dem Dachreiter der Schlosskapelle in Weinberg gemacht wurde. Entgegen sämtlichen Angaben in der Fachliteratur ist die kleine, etwa 30 Kilogramm schwere Glocke nicht ein 1985 neu gegossenes Stück. Vielmehr handelt es sich um eine Glocke aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.