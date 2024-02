Seniorenbund Perg knackte historische Schallmauer

"So stark waren wir noch nie", sagt Karl Grufeneder, Bezirksobmann des Seniorenbunds Perg, mit Blick auf die aktuelle Mitgliederstatistik. Demnach bringen es die Ortsgruppen im Bezirk per 31. Jänner auf insgesamt 5055 Mitglieder. "Damit haben wir zum ersten Mal überhaupt die Schallmauer von 5000 Mitgliedern geknackt", freut sich Grufeneder.

Möglich wurde dieser Zuwachs durch eine in allen Gemeinden durchgeführte Initiative zur Werbung neuer Mitglieder. Insgesamt konnten dabei 288 Männer und Frauen ab 60 Jahren für eine Mitgliedschaft im OÖ. Seniorenbund gewonnen werden. Besonders erfolgreich waren dabei die Ortsgruppen Arbing (plus 29), Ried in der Riedmark (plus 24) und Naarn (plus 22). Grufeneder: "Natürlich hat die Pandemie auch bei uns zu einem Rückgang der Aktivitäten und der Mitgliederzahlen geführt. Das konnten wir aber jetzt dank des Engagements unserer Ortsgruppen und Sprengelbetreuer mehr als wettmachen."

Schwerpunkt Sicherheit

Gemeinsam mit Landesobmann Josef Pühringer möchte die Perger Seniorenbund-Führung in den kommenden Monaten neben kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten den Schwerpunkt auf Sicherheit im Alltag sowie auf einen geübten Umgang mit digitalen Medien legen. So sind Vorträge und Übungstage in der Perger Fahrschule Nefischer geplant. Auch mit der Polizei wird eng zusammengearbeitet: Hier holt man sich Informationen aus erster Hand über den wirksamen Schutz vor Telefon- und Internetbetrügern, die es speziell auf Senioren abgesehen haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.