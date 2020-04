Senioren feierten Frühschoppen als Online-Fest

Doch trotz der Einschränkungen haben sich die Bewohner, Mitarbeiter und Angehörigen gut auf die aktuellen Umstände einstellen können. Mit vielen kreativen Ideen werden Brücken zu den Menschen gebaut.

So spielte Stefan Kern von der "Quetschn Academy" kurzerhand einen Frühschoppen mit der Steirischen Harmonika für die Bewohner des Hauses für Senioren in Bad Zell. Die Einladung hierzu kam von einer Mitarbeiterin, die seit Jahren Unterricht bei Stefan Kern nimmt. Über einen Beamer waren alle Bewohner live dabei. Liederwünsche wurden entgegengenommen und Songs wie "Sierra Madre" zauberten ein Lächeln in das Gesicht der betreuten Menschen. "Für manche Bewohner ist die aktuelle Situation schwer. Doch der musikalische Vormittag hat alle begeistert. Es ist schön zu sehen, wie mit kleinen Gesten viel Freude bewirkt werden kann", sagt Barbara Haslhofer, Mitarbeiterin im Haus für Senioren.