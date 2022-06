Senioren erkunden per Rad Rohrbachs Umland

Ein großer Programmpunkt beim Rohrbacher Stadtfest wird der Bezirks-Radtag des Seniorenbundes am Freitag, 1. Juli, sein. Rund 300 bis 400 Radfahrer werden zu diesem Spektakel erwartet. Gestartet wird zwischen 8.30 und 9.30 Uhr im Park der Villa Sinnenreich. Es gibt eine Kurzstrecke mit etwa 23 Kilometern und eine Langstrecke über 43 Kilometer. Zur Stärkung lädt zwischendurch eine Labstation in St.Oswald. Zurück am Stadtplatz in Rohrbach-Berg werden im Festzelt Preise verlost. Im Anschluss an den Bezirks-Radtag steht ein gemütlicher Seniorennachmittag ab 14 Uhr auf dem Programm, mit Musik der Rohrbacher "Behmwind-Musi", einem Auftanz der Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Rohrbach-Berg und Moderation von Franz Gumpenberger. Weiters besteht die Möglichkeit, die renovierte Pfarrkirche zu besichtigen sowie den Kirchturm zu erklimmen. Wer an diesem Abend noch die Gelegenheit zum langen Einkaufen bis 22 Uhr in den Innenstadtgeschäften nützt, der erhält von den Kaufleuten Kronenkorken, die für Gratis-Getränke beim Stadtfest eingelöst werden können.