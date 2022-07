Sekundenschlaf: Mühlviertlerin touchierte mit Pkw zwei Bäume

Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Perg war bei der Fahrt auf dem Güterweg Würzenberg in Richtung Grein kurz eingenickt und hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Bäume, bevor er wieder auf der Straße zum Stillstand kam. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Die Rettung brachte sie in das Landesklinikum Amstetten, teilte die Polizei am Montagvormittag mit.

Übermüdung als Unfallursache

Erst in der Vorwoche war es auf der Westautobahn bei Pöchlarn wegen Sekundenschlafs zu einem Unfall mit fünf Verletzten gekommen. "Unfälle, die durch Übermüdung oder Sekundenschlaf verursacht werden, enden zumeist schwer", sagt Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin des ÖAMTC. "Ein besonderes Risiko stellen dabei die sogenannten Abkommensunfälle dar, bei denen das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkommt und oft ungebremst gegen ein Hindernis prallt." Laut dem Innenministerium ereigneten sich im Vorjahr zehn tödliche Unfälle, die auf Übermüdung zurückzuführen waren.

Seidenberger gibt Tipps, wie durch Sekundenschlaf verursachte Unfälle vermieden werden können: