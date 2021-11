Sekundenschlaf: Lenker prallte gegen entgegenkommenden Pkw

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Perg war gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw von Linz kommend in Richtung Perg unterwegs. "Auf Höhe des Schlosses Pragstein kam der 25-Jährige aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Pkw", berichtete die Polizei am Samstagnachmittag. Der Lenker des entgegenkommenden Pkws, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert. Der 25-Jährige Mühlviertler blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.