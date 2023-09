Seite an Seite über beinharten Kopfsteinpflaster-Zielanstieg

Der Deutsche Lukas Meiler (Team Vorarlberg) und die Ungarin Petra Zsanko (Massi Tactic Women’s Team) waren die strahlenden die Sieger des Mühlviertler Hügelwelt Classic in Königswiesen. Bei spätsommerlichen Temperaturen entwickelte sich auf der selektiven Strecke ein sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein beinhartes Ausscheidungsrennen. Schon früh im Rennverlauf lösten sich die ersten starken Gruppen aus dem Feld. Nach der ersten großen Schleife rund um Königswiesen fanden sich Meiler und sein Teamkollege Colin Stüssi, der zuletzt die Portugal-Rundfahrt für sich entscheiden konnte, in einer zehnköpfigen Spitzengruppe wieder. Von Runde zu Runde wurde diese Gruppe Runde kleiner, bis Meiler und Stüssi in den aus Kopfsteinpflaster bestehenden, mehr als 20 Prozent steilen Schlussanstieg gingen. Seite an Seite überquerten die beiden Ziellinie – mit einem leichten Vorteil für Meiler.

"Colin und ich wollten dieses Rennen unbedingt gewinnen. Dass es sogar für einen Doppelsieg reichte, ist schon sehr besonders", freute sich Meiler, der bereits in der vergangenen Saison ein ein Rennen der "Road Cycling League Austria" in Wieselburg für sich entscheiden konnte. Seite an Seite überquerte er mit seinem Teamkollegen Stüssi die Ziellinie, der ihm dann leicht den Vortritt ließ.

Im Rennen der Frauen setzte sich die Ungarin Zsanko gegen die Steirerin Elisa Winter durch. Damit sicherte sich Winter den Gesamtsieg in der "Road Cycling League Austria". "Ich bin überglücklich über das Endergebnis. Die Beine haben ein gutes Ergebnis versprochen", strahlte die junge Athletin aus Gleisdorf. Sie konnte sich bereits in ihrem ersten Profijahr den Liga-Gesamtsieg sichern und gilt als großes Nachwuchsversprechen des heimischen Frauenradsports.

