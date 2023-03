Seit zehn Jahren hat die Kunst hier ein Zuhause

Nach 70 bunt gemischten Veranstaltungen in den vergangenen zehn Jahren wird in der Kunsthalle Mühlviertel jetzt Jubiläum gefeiert. Dabei war es ein steiniger Weg, bis die Kunst-Konserve in Aigen-Schlägl endlich eröffnet werden konnte. Mit viel Mühe und Schweiß arbeiteten die Künstler Angela Berger und der an einer schweren Krankheit verstorbene Wolfgang Zöhrer an ihrem Lebensprojekt. Auch der verunglückte Zimmerer Hans Greiner war ein Motor des Projektes. Dichterlesungen, Ausstellungen, Musikkonzerte, Theateraufführungen: Alle Genres bediente die Kunsthalle Mühlviertel bei den Veranstaltungen seit der Eröffnung vor zehn Jahren.

Zum Bestandsjubiläum hat das Team eine Festschrift herausgegeben: ein Bilder-Geschichten-Buch, für das kunstinteressierte Autoren aus dem Mühlviertel – etwa Günther Wolkerstorfer, Reinhold Mitterlehner, Dominik Revertera und viele andere – Texte zu Bildern von Wolfgang Zöhrer und Angela Berger verfasst haben.

Bei einer Lesung am Samstag in der Kunsthalle in Aigen-Schlägl präsentiert Gü Wolkerstorfer dieses Werk. Außerdem gibt es eine Ausstellung mit Bildern von Wolfgang Zöhrer aus all seinen Schaffensperioden und von Angela Berger. Den musikalischen Teil des Jubiläumsabends übernimmt die Band The Teachers. Gefeiert wird am Samstag ab 19 Uhr bei freiem Eintritt.

www.kunsthalle-aigen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper