Seit zehn Jahren 75.000 Mahlzeiten ausgeliefert

Seit zehn Jahren gibt es im Hansbergland Essen auf Rädern. Von Anfang an koordiniert Siegfried Hehenberger seine rund 30 Freiwilligen, die jeden Tag vom Stützpunkt an der Rotkreuz-Ortsstelle in St. Veit ausrücken. Die Anzahl der Essen hat sich von 2013 bis jetzt auf knapp 11.000 Portionen verfünffacht. Gekocht wird in der Küche des Alten- und Pflegeheims in Haslach, wo mit Florian Stockinger ein Rotkreuzmann den Kochlöffel schwingt. Die knapp 284.000 Kilometer, die bei der Auslieferung von etwa 75.000 Essen zurückgelegt wurden, sprechen für sich. Stolz ist man auch auf 24.600 geleistete Arbeitsstunden und auf die gute Gemeinschaft. "Das gute Klima innerhalb der Gruppe führt dazu, dass wir keine Personalprobleme haben", sagt "Fahrdienstleiter" Hehenberger.

