Seit einem Jahr setzt Künstlerin Monika Haider Kultur und Leben den Kriegsgräueln entgegen

An den Moment, in dem sie die OÖNachrichten zur Hand nahm und langsam in Streifen schnitt, die Streifen aneinanderklebte und begann, sie auf eine Spule zu wickeln, erinnert sich Monika Haider sehr intensiv – wie sich vermutlich viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher an diesen Moment erinnern. Er zählt zu diesen Augenblicken, die sich einbrennen ins Gedächtnis und von denen man Jahre später noch sehr genau sagen kann, wo man zu genau diesem Zeitpunkt war und mit wem.