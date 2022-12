Seit 30 Jahren trifft man sich in Aigen zum Wandern

„Die Freundschaften, die beim Wandern entstehen, und die Gemeinschaft sind das Wichtigste“, sagt Hermann Lanzerstorfer aus Aigen-Schlägl, seines Zeichens Leiter der Mittwoch-Wandergruppe. 1993 begann alles mit drei Wandersleuten. „Wir gingen von Mai bis Ende August mehrmals auf den Bärenstein“, erinnert sich der rüstige 82-Jährige, der auch 3 Jahre später seine Wanderrunde noch anführt. Mit dabei ist von Beginn an auch seine Frau Erna. Als Buchhalter und Programmierer suchte er schon immer den Ausgleich in der Natur. Und in der Pension genießt er es umso mehr, mit seinen Wanderfreunden unterwegs zu sein.

Wandergruppe wuchs

Bald schon wuchs die Wandergruppe, und man erkundete nicht mehr nur das eigene Gemeindegebiet, sondern stieß auch in andere Regionen vor. Seit 2001 schreibt Hermann Lanzerstorfer auch penibel mit, und so sind schon fast 500 Wanderungen dokumentiert – allerdings nicht nur statistisch, sondern auch bildlich. „Wir fotografieren sehr gerne und halten so unsere Erinnerungen fest“, sagt der Mühlviertler Wanderprofi. So sind im Laufe der Jahre schon sieben Bildbände entstanden, die er für seine Wanderfreunde regelmäßig gestaltet.

Auch größere Touren unternahmen die 14 Wanderfreunde, von denen neun schon mehr als 25 Jahre lang mit Lanzerstorfer wandern. So machten die Mühlviertler auch schon manche Hütte in den Bergen unsicher. Der Wanderchef selbst nahm schon sechs Mal die Wallfahrt nach Mariazell auf sich – auf Schusters Rappen, versteht sich. Generell werden aber eher Wanderungen ausgesucht, die an einem Nachmittag zu bewerkstelligen sind – inklusive Einkehr natürlich. „Wandern ohne Einkehr ist wie eine Hochzeit ohne Braut“, weiß Lanzerstorfer. Neben dem Mühlviertel erkundet die Aigen-Schlägler Mittwoch-Wanderrunde auch das benachbarte Böhmen und Bayern. Für diese Touren ist das Ehepaar Proksch verantwortlich.

Wandern hält fit und gesund

Das Wandern zur Gesundheitsvorsorge rät Hermann Lanzerstorfer nicht nur seiner Generation, sondern auch den jüngeren Zeitgenossen: „Es hält fit und gesund und ist ein guter Ausgleich.“ Außerdem entstehen wunderbare Freundschaften durch das gemeinsame Gehen. Man trifft sich so seit 30 Jahren auch ohne Wanderschuhe, zum Beispiel zum Feiern von Geburtstagen.

Dann gibt es immer auch ein langes Gedicht von Wanderkollegin Evelyn Haugsberger. Das jüngste widmete sie Hermann Lanzerstorfer zur Feier des 30. Jubiläums. „Wir wollen dem Hermann Danke sagen, für all die Mühen und die Plagen …“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel