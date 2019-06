Seit 30 Jahren Anlaufstelle für Rohrbachs Frauen

Mit einer Fachtagung am 6. Juni wird das Jubiläum gefeiert. Unter dem Motto "Beratung wirkt" haben Geschäftsführerin Jutta Müller und ihr Team ein buntes Programm zusammengestellt. "Frauen, die bei uns Hilfe und Beratung suchen, fühlen sich gestärkter und gefasster. Sie können den Alltag wieder leichter bewältigen und das Leben ein Stück weit anders sehen", weiß Jutta Müller aus Erfahrung. Bei der Fachtagung zum Jubiläum, die am Donnerstag um 8 Uhr im Centro Rohrbach beginnt, werden eine Wirkungsanalyse über die Arbeit des Frauennetzwerks sowie die Frauenstrategie 2030 präsentiert. Außerdem geht es um die Vor- und Nachteile der Digitalisierung von sozialen Diensten und bei Workshops am Nachmittag gibt es Tipps zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung bzw. um Gesunderhaltung durch Tanz.

www.frauennetzwerk-rohrbach.org