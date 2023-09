Seit 25 Jahren stemmt sich die Guute-Initiative gegen den Kaufkraftabfluss

25 Jahre ist es her, als der Bezirk Urfahr-Umgebung über massiven Kaufkraftabschwung klagte und gerade einmal 2571 Unternehmen mit 7472 Beschäftigten zählte. "Da muss man doch was dagegen machen können", dachten sich die beiden Visionäre Wilhelm Ganglberger, damaliger WK-Bezirksobmann, und WK-Bezirksstellenleiter Franz Tauber und krempelten die Ärmel hinauf. Es mussten Impulse her, um dem Bezirk einen wirtschaftlichen Aufschwung zu verleihen.

Das war der Start für die Guute-Initiative, die ins Leben gerufen wurde, um damit ein Regionalbewusstsein zu schaffen und die Kooperation zwischen den Unternehmen zu stärken. So sollte der Kaufkraftabfluss gemindert und der Bezirk gestärkt werden. "Heute kann man sagen, dass das Guute mehr als gelungen ist", freut sich WK-Bezirksobfrau Sabine Lindorfer über die Zahlen, die für sich sprechen. "Aktuell zählen wir im Bezirk Urfahr 6809 Betriebe mit 13420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit ist Urfahr-Umgebung einer der wirtschaftlich dynamischsten Bezirke in Oberösterreich."

Zahlreiche Erfolge gefeiert

Seit dem Beginn im Jahr 1998 kann die Guute auf viele bedeutende Erfolge zurückblicken. Dazu zählen etwa die Entwicklung hin zum heute größten regionalen Unternehmerverband Österreichs, die Einführung der Guute-Cards, zahlreiche Unternehmer-Treffs und Messen oder die Initiative Guute-Bäume, die Waldbauern unterstützt, deren Bäume vom Borkenkäfer geschädigt sind, und die einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel leistet.

Ganz besonders ist es vor allem gelungen, den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmerlandschaft im Bezirk zu stärken. "Die Intention war, die Regionalität und Qualität sowie die Kooperation und Innovation in den Vordergrund aller Aktivitäten zu rücken und zu fördern. Diese vier Werte machen heute mehr denn je die Kernwerte der Initiative aus", sagt Franz Tauber und weist zugleich auf die derzeitige Ausbreitung weit über die Bezirksgrenzen hinaus hin. "Wir sind mittlerweile in acht von 18 Bezirken im Land vertreten. Die Ausbreitung ist völlig von allein passiert. Wir haben das als regionale Unternehmensvereinigung auch nicht forciert, aber die Betriebe sind eigenständig auf uns zugegangen und wollten Teil der Bewegung werden, weil sie die Werte teilen und von den zahlreichen Vorteilen der Initiative profitieren wollten", sagt Tauber im Hinblick auf das strategisch langfristige Projekt, die Bewegung auf ganz Oberösterreich auszuweiten.

Am gestrigen 19. September, genau am Gründungstag, gab es eine Jubiläumsfeier im Schloss Steyregg. Zu den Gratulanten zählten WK-Präsidentin Doris Hummer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

