Seit 25 Jahren gibt es das Zwettler Ferienprogramm

Im Jahr 1996 wurden die Kinder- und Jugenderlebnistage ins Leben gerufen – im Jahr 2001 bekam Zwettl dafür sogar den Landespreis für das "Attraktivste Ferienspiel".

Seither wird Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder angeboten. Ausschussvorsitzender Herbert Enzenhofer und Bürgermeister Roland Maureder bedankten sich dafür bei allen Akteuren.

4000 bunte Steine

Gefeiert wurde auch der 4000. Stein der seit März 2000 stetig wachsenden Steinschlange am Zwettler Bienenerlebnisweg. Tanja Gossenreiter und Daniel Gossenreiter betreuen und pflegen die Steinschlange von Beginn an. Markus Hamberger kümmert sich mit seinem Team um das Rundherum am Bienenweg.

Aufgrund des regnerischen Wetters legten die "Steinschlangen-Eltern" Tanja und Daniel Gossenreiter den 4000. Stein wenige Tage nach der Feier am Bienenweg an seinem vorgesehenen Platz ab. Nach wie vor wächst die Schlange, beinahe täglich bringen Kinder wunderschön bemalte Steine.