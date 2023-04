Seit 20 Jahren steht am Poeschlteich ein Stützpunkt der Menschlichkeit

Seit 20 Jahren ist die Caritas mit zahlreichen Hilfs- und Dienstleistungsangeboten für die Menschen im Bezirk Rohrbach im Einsatz. Dieses Jubiläum wird diese Woche mit verschiedenen Veranstaltungen und Workshops gefeiert.

So vielfältig wie Lebenssituationen sein können, so vielfältig sind auch die Hilfs- und Dienstleistungsangebote der Caritas. Im Bezirk Rohrbach hat die Caritas vor zwei Jahrzehnten ihre Arbeit in der Betreuung und Begleitung von älteren oder schwerkranken Menschen verstärkt in Form der Betreubaren Wohnformen, der Mobilen Pflegedienste und des Mobilen Hospizes Palliativ Care aufgenommen. Kurze Zeit später zog auch die Servicestelle Pflegende Angehörige im Caritas Zentrum Rohrbach ein und bietet hier eine kostenlose Anlaufstelle für Menschen, deren Alltag von einer Betreuungssituation geprägt ist.

Für Menschen, die sich in einer existenziellen Notlage befinden, gibt es mit der Caritas-Sozialberatung seit 2022 im Caritas Zentrum Rohrbach die regionale Anlaufstelle im Bezirk. Seit 2008 gibt es zusätzlich die RegionalCaritas, um die Nähe zu den Menschen vor Ort zu verstärken und soziales Engagement wirkungsvoll zu bündeln. Den Auftakt der Festwoche macht heute, am Montag, um 14 Uhr die pensionierte Caritas-Mitarbeiterin Berta Burghuber mit einer Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek Rohrbach-Berg. Sie liest aus dem "Kunterbunten Vorlesebuch", in dem Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche der Caritas ihre schönsten Geschichten zusammengetragen haben. Das Buch kann in der Buchhandlung Frick in Rohrbach drei Wochen lang gegen eine Spende zugunsten der Mobilen Familiendienste der Caritas erworben werden.

Pflege-Expertise auf Augenhöhe

Die Servicestelle Pflegende Angehörige, die Mobilen Pflegedienste und das Mobile Hospiz Palliativ Care laden am Dienstag, 25. April, von 17 bis 19 Uhr zum Vortrag "Pflege, was nun?" in das Caritas-Zentrum am Gerberweg 6 ein. Die Caritas-Mitarbeiterinnen wissen, welche Herausforderungen in der Betreuung und Pflege auf einen zukommen können, und informieren über wesentliche Unterstützungsleistungen. Anmeldung unter 0676 8776 2443.

Impulse für Herz und Vielfalt

Am Freitag, 28. April, 19.30 Uhr veranstalten die Pfarre und das KBW-Treffpunkt Bildung für die Caritas im Pfarrzentrum Jakobus eine Lesung mit Georg Schärmer. Der ehemalige Tiroler Caritas-Direktor und Vizepräsident der Caritas Österreich liest aus seinem Buch "Herzschrittmacher – Wege der Barmherzigkeit" und geht dabei in einer Dialogrunde mit Gästen aus Gemeinde und Pfarre Fragen auf den Grund: was uns heute noch berührt oder ob Mitgefühl noch eine Chance hat.

"Sei du der Grund, weshalb andere an das Gute im Menschen glauben" lautet der Titel des Workshops für Freiwillige im Sozial- und Bildungsbereich in den Pfarren, den Georg Schärmer am Samstag, 29. April, 9 bis 12.30 Uhr, im Pfarrzentrum Jakobus leitet. Aufgrund begrenzter Teilnahmezahl wird um Anmeldung unter 0676 / 8776 2019 oder regionalcaritas-rohrbach@caritas-ooe.at gebeten.

Vielfalt als Chance

Am Freitagnachmittag ab 14 Uhr loten die Jugendlichen im Jugendzentrum "Stöckl" in einem Workshop die "Vielfalt als Chance" aus. youngCaritas und Treffpunkt Menschen & Arbeit zeigen auf, wie langweilig die Welt ohne Vielfalt wäre und was getan werden kann, dass Unterschiede akzeptiert werden und als Bereicherung erlebt werden können. Anmeldung bis 27. April per Anruf, SMS oder WhatsApp unter 0676 / 8776 3679.

Festgottesdienst mit Abt Lukas

Als Höhepunkt der Jubiläumswoche lädt die Caritas am Sonntag, 30. April, 10 Uhr, zum Festgottesdienst mit Abt Lukas Dikany, Pfarrer Alfred Höfler und Caritas-Direktor Franz Kehrer in die Pfarrkirche Rohrbach-Berg ein. Anschließend findet im Pfarrsaal eine Agape statt, bei der die Besucher auch die Vielfalt der Arbeit der Caritas kennenlernen können.

