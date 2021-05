Die Corona-Krise hat viele Aspekte. Die häusliche Gewalt an Frauen ist eine davon. Die 14 Morde an Frauen alleine in diesem Kalenderjahr in Österreich zeigen nur die Spitze der Eskalationsstufe an. Auch bei Polizeieinsätzen nach Gewalt an Frauen – 2020 waren es im Bezirk Perg 57 – ging die Tendenz zuletzt nach oben. Als eine Konsequenz daraus werden die Rufe nach einem Ausbau der Schutzeinrichtungen für Frauen lauter.