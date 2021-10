OÖN: Warum sind Sie der bessere Stadtchef? Elisabeth Höfler: Ich habe in den vergangenen sechs Jahren voller Energie für Aigen-Schlägl gearbeitet und große Projekte wie die Fusion der Gemeinden Aigen und Schlägl, die Volksschulsanierung oder die Landesgartenschau erfolgreich umgesetzt. Auch in Zukunft möchte ich meine Erfahrung, meine Zielstrebigkeit und meine Verlässlichkeit für die hohe Lebensqualität in Aigen-Schlägl einsetzen. Ricardo Lang: Weil ich mich aus Überzeugung offen, ehrlich und