Seca Holzwelt verwandelt sich in eine Theaterbühne

Sommerkomödie in der Holzwelt von Seca in Ottensheim (theater tabor)

Die Zusammenarbeit von Seca und dem "theater tabor" geht in die dritte Runde. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Komödie im Seca-Holzlager gespielt. Die Reise geht nach Florenz und verwandelt die große Holzhalle in die Locandiera der Wirtin Mirandolina. In dem turbulenten Stück "Mirandolina – die Wirtin" von Goldoni arbeitet die unverheiratete Gastwirtin in einem männerdominierten Gewerbe. Die charmante und intelligente Hausherrin wird von vielen Männern verehrt und bewundert – nur von einem nicht. Das reizt Mirandolina und sie entwickelt den Ehrgeiz, diesen frauenverachtenden Junggesellen zu bekehren. Wem aber ihr Herz wirklich gehört, offenbart die Verlobung am Ende des Stücks.

Das "Wirtshaus" ist überdacht und freut sich bei jedem Wetter über Besucher. Kartenvorverkauf auf www.seca.at, in der Seca Holzwelt und im kleinen Buchladen in Ottensheim. Es spielen Joschi Auer, Ülke Duranal, Werner Elsnig, Elisabeth Kreil, Paulus Medicus, Beate Schnabel, Maria Steiner, Claudia Tinta und Kilian Weidinger. Regie führt Anatoli Gluchov, Gründer des theaters tabor. Termine: 31. 5. sowie 1., 7., 8., 14. und 15. Juni um 20 Uhr (Sonntag 18 Uhr).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ottensheim Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.