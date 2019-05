Schwertberger Sieger-Pinguine

Insgesamt 65 Staffeln aus 13 Volksschulen im Bezirk Perg tummelten sich in der Machland Badewelt beim Bezirksbewerb des Pinguin-Cups. Organisiert wurde der Bewerb vom Jugendrotkreuz unter der Leitung von Direktorin Elisabeth Stürz (VS Naarn) und Direktor Johannes Hohl (VS Mitterkirchen/Baumgartenberg). Die Schüler mussten sich in Achter-Teams in einer 25-Meter-Freistil- bzw. -Brust-Staffel messen.

Eine Klasse für sich war heuer die Staffel der 4a der Volksschule Schwertberg, die sowohl im Brust- als auch im Freistilbewerb die Tagesbestzeit aufstellte. Die Bewerbe der zweiten Klassen gewannen die VS Naarn (2a) und die VS Ried (2b). Bei den dritten Klassen waren die 3b der VS Schwertberg und die 3a der VS Naarn erfolgreich. Den Bewerb der Kleinschulen gewannen die VS Arbing (Brust) und die VS Hochstraß (Freistil). Diese Klassen werden den Bezirk Perg auch beim Landesbewerb am 17. Juni im Linzer Parkpad vertreten.

