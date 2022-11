Eine betreute Wohnstätte, in ihren Grundsätzen vergleichbar mit einem SOS-Kinderdorf, wird in den kommenden beiden Jahren im „Grafenspital“ von Schwertberg errichtet. Der Gemeinderat beschloss vergangene Woche hierfür einstimmig einen Baurechtsvertrag mit der „Sozialen Initiative“ über eine Laufzeit von 40 Jahren ab Jänner 2023.

Die auf die Betreuung von Kindern aus prekären Familienverhältnissen spezialisierte Organisation wird das seit Jahren leer stehende Grafenspital in ein Internat mit Wohn- und Gemeinschaftsräumen für rund 20 Kinder im Pflichtschulalter (6 bis 14 Jahre) umbauen. Das Betreiberkonzept sieht vor, dass die Kinder rund um die Uhr von Erziehern betreut werden und am Wochenende oder in den Ferien sowie an Feiertagen zu ihren Eltern nach Hause fahren.

„Die Pandemie hat den Alltag vieler Kinder, deren Eltern schon zuvor in ihrer Betreuungspflicht überfordert waren, noch einmal verschärft. Diesen Kindern soll künftig in Schwertberg ein gutes Umfeld geboten werden, damit sie in Ruhe lernen können und zudem in Begleitung von Fachleuten Sicherheit und Selbstvertrauen für ihren weiteren Lebensweg finden“, sagt der Schwertberger Bürgermeister Max Oberleitner (VP) über die Zielsetzung dieses Internats.

Irritationen haben die Pläne für diese Nutzung des Grafenspitals an den Schwertberger Schulen hervorgerufen. So wurde an die Gemeindevertretung der Appell gerichtet, dass man schon jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt sei und nicht noch weitere pädagogische Aufgaben übernehmen könne. „Ich nehme diesen Hilferuf natürlich sehr ernst und habe der Lehrerschaft versprochen, dass wir sie in der Vorbereitung voll einbinden“, sagt Oberleitner. Man stehe in engem Kontakt mit der Bildungsdirektion. Oberleitner: „Wenn es zusätzlichen pädagogischen Aufwand gibt, werden wir die Schule nicht alleine lassen, sondern eine externe Betreuungsleistung anbieten. Das kann auch disloziert sein, so wie es etwa schon jetzt mit der Lernunterstützung in Neu-Schwertberg praktiziert wird. Da wird man auch an der Anstellung der einen oder anderen sonderpädagogischen Fachkraft nicht vorbeikommen.“

Erfahrungen in Bad Goisern

Oberleitner verweist hierzu auf die langjährige Erfahrung des Internatsträgers sowie auf Gespräche mit der Gemeinde Bad Goisern, wo die Soziale Initiative ebenfalls ein Internat betreibt. Dort gebe es so gut wie keine Schwierigkeiten im Betrieb. Zudem würden die 20 Internatskinder nicht alle in Schwertberg unterrichtet, sondern in mehreren Schulen im Umkreis: „Wir reden hier von einer Größenordnung von drei bis vier Schülern pro Schule“, sagt Oberleitner, dies sei bei einem runden Tisch mit der Bildungsdirektion vereinbart worden.