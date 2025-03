Schwertberg, Naarn und Arbing bilden eine Pilgergemeinschaft

Vor 15 Jahren, im Juni 2010, machten sich der Arbinger Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling auf den Weg, um von Oberösterreich aus 4500 Kilometer nach Jerusalem zu marschieren. Sie begründeten damit den "Jerusalemweg", der sich als Pilgerweg des Friedens mittlerweile auf mehreren Routen quer durch Europa erstreckt.

Nachdem der Weg mitten durch den Bezirk Perg führt, haben sich die Pfarren und Gemeinden Arbing, Naarn und Schwertberg zusammengetan, um anlässlich des vom Papst ausgerufenen Heiligen Jahres ein Zeichen für Frieden, Versöhnung und christliche Werte zu setzen. Beim gemeinsamen Pilgertag am Samstag, 28. Juni, werden sich Menschen von Schwertberg aus (Start: 8 Uhr) auf den Weg machen, um über Au/Donau und das Machland nach Arbing zu pilgern, wo um 16 Uhr ein festlicher Abschluss – inklusive einer Überraschung – vorgesehen ist.

"Wir wollen uns als Pilger der Hoffnung auf den Weg machen und gemeinsam ein Stück auf dem Jerusalemweg gehen", sagten die Initiatoren bei einem gemeinsamen Pressegespräch in Schwertberg. Pilgerbegeisterte jeden Alters seien eingeladen, einen Tag auf dem längsten Friedensweg der Welt zu pilgern und sich bei Impulsen am Weg mit dem Thema "Frieden in mir und in der Gesellschaft" auseinanderzusetzen. Gestaltet werden diese Anregungen von mehreren Pilgerbegleitern, die an diesem Tag mit dabei sind. Entlang der Wegstrecke wird es auch eigene Impulse für Familien mit Kindern geben.

Bildervortrag als Einstimmung

Zur Einstimmung auf den Pilgertag wird am 14. März im Volksheim Schwertberg zu einem Bildervortrag über den Jerusalemweg eingeladen. Ab 19.30 Uhr wird Johannes Aschauer die Besucher auf jene Reise mitnehmen, die ihn und seine beiden Begleiter vor 15 Jahren aus dem Herzen Europas nach Jerusalem geführt hat. Karl Moharitsch vom Verein Jerusalemweg sieht die Pilger-Initiative im Mühlviertel auch als Einladung für andere Regionen, sich ebenfalls am Pilgerweg für den Frieden auf den Weg zu machen.

