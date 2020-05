Schwertberg löst Gemeinderücklage auf, um Steuerausfall in Krise auszugleichen

Mit einem krisenbedingten Einnahmenentfall von etwa 1,5 Millionen Euro kalkuliert ersten Schätzungen zufolge die Marktgemeinde Schwertberg für das heurige Jahr. Um in den kommenden Monaten dennoch finanziell möglichst flüssig zu bleiben, hat der Gemeinderat nun beschlossen, eine für den Neubau des Gemeindebauhofs angesparte Rücklage in Höhe von einer Million Euro aufzulösen. Mit diesem Geld sollen laufende Projekte wie die Fertigstellung des Caritas-Kindergartens oder der Ankauf eines Löschfahrzeugs der FF Winden-Windegg abgesichert werden.

Ermöglicht wird diese Umschichtung durch einen ausgesprochen guten Gemeindehaushalt im Jahr 2019, in dem es nicht nur gelang, 950.000 Euro an Schulden abzubauen, sondern auch die angesprochene Rücklage für das Bauhof-Projekt zur Seite zu legen. "Auch im ersten Quartal 2020 lagen wir bei den Einnahmen 50.000 Euro über Plan, ehe auch unsere Betriebe von der Coronakrise kalt erwischt wurden", sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner.

Der vorgesehene Baubeginn für den neuen Bauhof beim Altstoffsammelzentrum wird sich dadurch etwa um ein halbes Jahr bis zum Winter 2020/21 verzögern. Zudem wird der Bau nun nicht mittels angesparter Eigenmittel, sondern über ein Darlehen finanziert. "Dieses Projekt über einen Kredit zu starten, bereitet mir weniger Sorge, als jetzt in dieser ungewissen Zeit Liquiditätsprobleme der Gemeinde zu riskieren. Ich bin optimistisch, dass unsere Betriebe im kommenden Jahr ein entsprechendes Comeback erleben, das sich auch im Gemeindebudget wieder positiv niederschlägt", so der Bürgermeister im OÖN-Gespräch. Von den aktuellen Umschichtungen kaum betroffen sind die Vorbereitungen für den Bau eines Gesundheitszentrums auf dem jetzigen Bauhof-Areal. Dieses soll nach derzeitigem Stand der Dinge Anfang 2022 angegangen werden.

Ebenfalls beschlossen wurde im Gemeinderat ein verlängertes Angebot für den Sommerkindergarten und den Hort. Da viele Eltern in den vergangenen Wochen extra Zeit für den Heimunterricht ihrer Kinder aufwenden mussten, sollen diese Angebote von zwei auf vier Wochen verlängert werden. In den kommenden Tagen wird eine Bedarfserhebung unter den Eltern vorgenommen. Parallel dazu will Oberleitner mit dem Land Oberösterreich neue Förderanträge verhandeln.

Die Sitzung des Gemeinderates war aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen in den großen Saal des Volksheims verlegt und von dort aus mit Hilfe des Technikteams der Aiserbühne auch live im Internet übertragen worden. Die Gemeinderäte hatten im 1,5-Meter-Abstand zueinander Platz genommen und mussten sich bemühen, laut zu sprechen.

Erstmals Sitzung im Internet

Wenngleich das Tragen von Schutzmasken so manche Diskussion erschwerte, zieht Oberleitner ein positives Resümee: "In Summe haben mehrere hundert Personen die Sitzung zumindest teilweise per Internet mitverfolgt, also deutlich mehr, als wir sonst Zuhörer im Gemeinde-Sitzungssaal haben." Man werde daher auch künftig die Sitzungen des Schwertberger Gemeinderats mittels Livestream ins Internet stellen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at