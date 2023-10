Schwertberg: Auto kracht gegen Mauer - Lenker eingeschlossen

Bezirk Perg. Montagnachmittag standen die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren, der Polizei und des Roten Kreuz bei einem Verkehrsunfall in Schwertberg im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug gegen 15.15 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Das Fahrzeug stand danach mit der Fahrerseite an der Mauer, sodass der Lenker im Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwertberg konnten den Lenker rasch aus dem Fahrzeug befreien und bis zum Eintreffen vom Roten Kreuz versorgen. Er wurde im Anschluss mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde die Unfallstelle geräumt und der Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung unterstützt. Die L1415 musste im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Schwertberg und Ried in der Riedmark, Rote Kreuz, Notarzt, Polizei und ein Abschleppunternehmen. Die Arbeiten an der Einsatzstelle konnten gegen 16.45 Uhr abgeschlossen werden.

Bild: © TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER