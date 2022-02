Schwerer Unfall auf der Falkenstein Landesstraße

Ein 44-Jähriger dürfte bei der sogenannten "Waldhöhe" in Putzleinsdorf einen entgegenkommenden PKW übersehen haben, als er nach links einbiegen wollte. Die 63-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.